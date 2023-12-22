На Васильевском острове достроили центр социальной реабилитации

Учреждение рассчитано на единовременное пребывание 80 человек.

В Василеостровском районе Петербурга введён в эксплуатацию центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Центр находится на Камской улице, дом 3, строение 1. Учреждение рассчитано на единовременное пребывание 80 человек, сообщил портал "Строительный Петербург".

На 1-м этаже находятся бассейн, спортивный зал, отделение первичного приема (кабинеты для групповых и индивидуальных занятий), а также отделение приема и консультации (кабинеты специалистов и заведующего отделением). В здании установлены 4 лифта, предназначенных для использования инвалидами в креслах-колясках.

На 2-м этаже находится зал для собраний, столовая, отделение дневного пребывания и социальной реабилитации для инвалидов. Это отделение включает в себя кабинеты специалистов, помещения для трудотерапии, отдыха, музыкальной и игровой терапии, кабинеты медсестры и заведующего отделением, а также компьютерный класс.

На третьем этаже расположены административные помещения, отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, кабинеты заведующего отделением, специалистов по реабилитации, а также мастерские по изобразительному искусству, швейному и столярному делу, и отделение по обучению навыкам самообслуживания.

На каждом из этажей есть санузлы, оборудованные для использования инвалидами в креслах-колясках.

Около учреждения предусмотрены специальные парковочные места, прогулочная зона с комфортными дорожками для безбарьерного передвижения на кресле-коляске.

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Фото: портал "Строительный Петербург"