Петербург выкупит у застройщика четыре нежилых помещения в многоквартирном доме на проспекте Ветеранов

Здесь разместят подразделение Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района.

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга "О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Санкт‑Петербурга нежилых помещений по адресу: Санкт‑Петербург, пр. Ветеранов, д. 212, строение 1, помещения 8Н, 9Н, 27Н, 28Н".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", город выкупит у застройщика четыре нежилых помещения в многоквартирном доме. Здесь разместят подразделение Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района.

На территории Красносельского района сейчас проживают 41424 инвалида, в том числе 2226 детей.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Difusion)