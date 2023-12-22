Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем защитника Отечества

Кроме того, они напомнили, что Петербург остается "центром оборонной промышленности и кузницей военных кадров".

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского ЗакСа Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днем защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 23 февраля.

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Как подчеркнул наш Президент, этот праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота и нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, Беглов и Бельский напомнили, что Петербург остается "центром оборонной промышленности и кузницей военных кадров". Предприятия города выпускают самую современную военную технику.

Желаем всем здоровья, бодрости духа, успехов в служении России! Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что мужчины 23 февраля могут прийти в музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате бесплатно.

Фото: Telegram / Спикер Бельский