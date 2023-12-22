Мужчины 23 февраля могут прийти в музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате бесплатно

Режим работы: 10.00 – 18.00 (касса и вход посетителей – до 17.00).

К 23 февраля музей-заповедник "Царское Село" подготовил акцию – в этот день для мужчин вход в музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате – свободный. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

"Россия в Великой войне" – первый в современной России музей, посвященный Первой мировой войне. Он размещается в здании Государевой Ратной палаты, задуманной императором Николаем II как пантеон воинской славы, и освещает ключевые моменты событий начала XX века.

Экспозиция строится главным образом на подлинных предметах вооружения и быта участников Первой мировой войны, документах и фотографиях. Среди экспонатов – вся линейка пулеметов того времени, мундиры разных стран, награды, личные вещи воевавших в Великой войне, оружие, фотографии, документы. Среди экспонатов – подлинный автомобиль "Форд".

Режим работы: 10.00 – 18.00 (касса и вход посетителей – до 17.00).

Опрос: 35% петербуржцев считают 23 февраля праздником всех мужчин.

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Фото: Царское Село