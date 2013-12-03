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Рэпер Хаски выступит на хип-хоп фестивале в новом пространстве на Арсенальной набережной
Сегодня, 14:34
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nadezhda_sib

Рэпер Хаски выступит на хип-хоп фестивале в новом пространстве на Арсенальной набережной

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Концертная площадка рассчитана на 5 тысяч человек.

Стала известна дата открытия концертного пространства "Temple of Deer" на месте завода "Арсенал". В этот день, 15 мая, запланирован четырехчасовой фестиваль хип-хопа. 

Хедлайнером концерта станет Хаски. Также на сцене выступят Джизус, SODA LUV, BUSHIDO ZHO, SEEMEE, White Punk, i61. Программа каждого артиста будет длиться не менее 30-40 минут. 

Авторами проекта нового пространства является международная компания "Placebo/25". В перспективе на Арсенальной набережной,1 появится лайфстайл-квартал с концертным комплексом, фудмаркетом, ресторанной улицей и открытой фестивальной зоной на 10 тыс. человек. Бывшие помещения завода постепенно превращаются в культурный центр. 

Ранее стали известны новые участники фестиваля Stereoleto, который пройдет 13 и 14 июня на территории площадки "Севкабель Порт".

Фото: предоставлено пресс-службой организатора

Теги: temple of deer, концерт, фестиваль, хаски
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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