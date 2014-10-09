Объявлена вторая волна участников фестиваля Stereoleto

Стали известны новые участники фестиваля Stereoleto, который пройдет 13 и 14 июня на территории площадки "Севкабель Порт".
Во вторую волну музыкантов вошли: певец Леван Горозия, группы "АлоэВера", RSAC, "Источник" и Zero People.
Всего на фестивале "Стереолето-2021", по данным организаторов, выступит более 35 участников. Следующий анонс и новые имена программы фестиваля объявят в апреле.
Ранее стало известно, что на Stereoleto в этом году выступят группы "Би-2", Daði Freyr, L"imperatrice, Оf Monsters And Men, Metronomy и SKYND.
Фото: Piter.TV
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