  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фестиваль STEREOLETO открыли в Петербурге
Сегодня, 17:55
145
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Фестиваль STEREOLETO открыли в Петербурге

0 0

Организаторы обещают обеспечить зрителям футуристичную атмосферу.

В субботу, 10 июня, в Северной столице состоялось открытие XXII международного музыкального фестиваля STEREOLETO. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Организаторы обещают обеспечить зрителям футуристичную атмосферу в сочетании с уютом любимого города.

На сцене перед собравшимися выступят Баста, Альянс, Антоха МС, Казускома, Supruga.

Также в фестивале примут участие Лев Лещенко, Supruga, Kedr Livanskiy, Драгни, Lurmish, Тося Чайкина, DenDerty, Pyrokinesis, Наша Таня и другие артисты.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль модельно-технического спорта "Елагин слёт" проходит в Петербурге 10 июня.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: stereoleto, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии