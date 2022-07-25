Фестиваль STEREOLETO открыли в Петербурге

Организаторы обещают обеспечить зрителям футуристичную атмосферу.

В субботу, 10 июня, в Северной столице состоялось открытие XXII международного музыкального фестиваля STEREOLETO. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Организаторы обещают обеспечить зрителям футуристичную атмосферу в сочетании с уютом любимого города.

На сцене перед собравшимися выступят Баста, Альянс, Антоха МС, Казускома, Supruga.

Также в фестивале примут участие Лев Лещенко, Supruga, Kedr Livanskiy, Драгни, Lurmish, Тося Чайкина, DenDerty, Pyrokinesis, Наша Таня и другие артисты.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль модельно-технического спорта "Елагин слёт" проходит в Петербурге 10 июня.

Фото: предоставлено организаторами