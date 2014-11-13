Фестиваль модельно-технического спорта "Елагин слёт" проходит в Петербурге 10 июня

Гостей мероприятия поприветствовали с помощью шоу дронов. Также состоялись показательные выступления кордовых самолетов, а на автодроме проходит заезд радиоуправляемых внедорожников.

В субботу, 10 июня, в 12:00 на Елагином острове стартовал бесплатный фестиваль модельно-технического спорта "Елагин слёт".

Программа разбита на 3 вида соревнований – модели покажут себя воздухе, на воде и на земле. Гостей мероприятия поприветствовали с помощью шоу дронов. Также состоялись показательные выступления кордовых самолетов, а на автодроме проходит заезд радиоуправляемых внедорожников.

Кроме того, зрители могут понаблюдать за STEAM-соревнованиями по робототехнике ЛИГА и посмотреть работы на выставке стендового моделизма и военно-исторической миниатюры. Для желающих попробовать себя в деле пройдут тест-драйвы радиоуправляемых судомоделей и внедорожников.

Ранее мы сообщили о том, что благотворительный концерт "Неравнодушное искусство" перенесли в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / 10.06 | Елагин слёт