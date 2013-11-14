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Благотворительный концерт «Неравнодушное искусство» перенесли в Петербурге
Сегодня, 13:08
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Благотворительный концерт «Неравнодушное искусство» перенесли в Петербурге

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Дату проведения мероприятия озвучат позже.

В пятницу, 9 июня, в Каменноостровском театре Северной столицы должен был пройти благотворительный концерт "Неравнодушное искусство". Мероприятие было перенесено. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда "География добра"

Причиной, по которой артисты не смогли выступить в указанную дату, стала болезнь одной из солисток. Представители организатора – фонда "Свет жизни" – заверили, что мероприятие обязательно состоится. О новой дате будет известно позже, приобретённые на него билеты действительны.

Напомним, что концерт "Неравнодушное искусство" традиционно пройдёт с участием звёзд оперы и балета Большого и Мариинского театров, La Scala и Парижской опере. Мероприятие проходит поддержку онкобольных детей.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Свет.дети (Екатерина Фёдорова)

Теги: благотворительный концерт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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