Планируется, что на фестивале выступят более 50 участников.

Стали известны хедлайнеры фестиваля Stereoleto в 2021 году, который пройдет в Петербурге. В числе хедлайнеров – российская группа Би-2, исландская команда Daði Freyr – участники несостоявшегося "Евровидения-2020", группа из Франции L"imperatrice, команды Оf Monsters And Men, Metronomy и SKYND.

Планируется, что на фестивале выступят более 50 участников. Артистов ждут на четырех сценах. Организаторы планируют объявить новые имена участников фестиваля в феврале 2021 года.

Представляем вашему вниманию репортаж Piter.tv с фестиваля Stereoleto, который состоялся в 2020 году.

Фото: Piter.tv