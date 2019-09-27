Земфира, Хадн Дадн и Меджикул: в Петербурге прошел фестиваль STEREOLETO

Из-за пандемии коронавируса фестиваль пришлось перенести на два месяца.

В Петербурге прошел двухдневный музыкальный фестиваль STEREOLETO. Из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли фестиваль с июля на сентябрь. Зарубежные артисты не смогли приехать, их заменили молодыми российскими музыкантами. Для петербуржцев и гостей города выступили Папин Олимпос, Хадн Дадн, Трипинадва, Алена Швец, Хаски, Меджикул, Noise MC и многие другие.

Все было очень круто, замечательно, мы не ожидали, что будет так классно, такая реакция... Самый топ – это сольные концерты, второе место – фестивали: это всегда большие площадки, классный звук и крутая публика. Олег Сапронов, фронтмен группы Меджикул

Артисты признаются, что скучали по массовым мероприятиям не меньше зрителей.

Мы играли онлайн-концерты, довольно много причем их было из-за песни "Мы сегодня дома". Но просто это совсем другое, не то, что живые выступления, поэтому вы все это тоже переживали, потом мы вообще перестали что-либо делать. Вот сейчас, слава богу, все это закончилось, и мы опять играем! Хадн Дадн, музыкальная группа

Хедлайнером стала Земфира, ее выступлением завершился второй день фестиваля.

Я специально приехал из города Ханты-Мансийск на "Стереолето" ради Земфиры. Являюсь большим поклонником очень давно и стараюсь не пропускать ее выступления. Тимур Давыдов, фанат Земфиры

Организаторы отмечают, что не использованные билеты будут действительны в 2021 году.

Фото и видео: Piter.TV