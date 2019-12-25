В петербургском "Севкабеле" проводили лето танцевальным вечером

Началось мероприятие с выступлений оперных певцов, танцоров и симфонического оркестра "Северная симфония".

В "Севкабель Порту" прошел танцевальный вечер под открытым небом. Об этом пишет 1 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

Началось мероприятие с выступлений оперных певцов, танцоров и симфонического оркестра "Северная симфония" под управлением Фабио Мастранджело, также состоялись мастер-классы. Проект "Давайте танцевать!" – общая идея с руководителем Международной ассоциации балов Михаилом Грибовым.

Мы очень часто с Михаилом работали, настолько часто и настолько успешно, что захотели делать собственный отдельный проект. И Мише пришла в голову такая идея: если есть "Опера – всем", почему не сделать то же самое с танцами. Фабио Мастранджело, соавтор проекта "Давайте танцевать!"

Бесплатные мастер-классы проводили в разных районах города с середины августа.

Ранее мы рассказывали о том, что работу танцевальных веранд в Петербурге продлили до декабря.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)