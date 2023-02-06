  1. Главная
Работу танцевальных веранд в Петербурге продлили до декабря
Сегодня, 10:48
Проект является частью инициативы "Серебряный возраст".

В Петербурге городские танцевальные веранды будут работать до декабря. Эту традицию возродили по инициативе губернатора Александра Беглова, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 28 августа. 

Проект является частью инициативы "Серебряный возраст", которой в городе уделяют особое внимание. Подобные танцевальные площадки были популярны в середине XX века. Сейчас встречи носят не только развлекательный, но и просветительский характер. Участники осваивают вальс, фокстрот и другие стили. 

Ранее мы сообщили о том, что держатели карт "Серебряный возраст" оформили более 100 тыс. заявок на получение сертификатов в музеи. 

Фото: Telegram / Александр Беглов 

