Работу танцевальных веранд в Петербурге продлили до декабря

В Петербурге городские танцевальные веранды будут работать до декабря. Эту традицию возродили по инициативе губернатора Александра Беглова, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 28 августа.

Проект является частью инициативы "Серебряный возраст", которой в городе уделяют особое внимание. Подобные танцевальные площадки были популярны в середине XX века. Сейчас встречи носят не только развлекательный, но и просветительский характер. Участники осваивают вальс, фокстрот и другие стили.

Ранее мы сообщили о том, что держатели карт "Серебряный возраст" оформили более 100 тыс. заявок на получение сертификатов в музеи.

Фото: Telegram / Александр Беглов