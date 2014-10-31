Стало известно, кто будет выступать на концерте STEREOLETO в 2024 году

Объявлена новая волна артистов.

В Петербурге 15 и 16 пройдет фестиваль STEREOLETO. Стало известно, кто из артистов выступит перед зрителями в пространстве "Севкабель Порт". Имена музыкантов назвали на телеканале "Санкт-Петербург".

На сцену выйдут российская рок-группа "Пикник", Thomas Mraz, Out Of Control Army, "Сестры", Хмыров, Kim & Buran, "Элли на маковом поле" и другие. В этом году перед зрителями выступят 40 артистов. Публике обещают любимый Stereofood, отличный Stereomarket, уютные лаунж-зоны, впечатляющие арт-объекты, мастер-классы и развлечения.

На фестивале исполнят одно из ключевых произведений Сергея Курёхина, который 16 июня мог бы отметить свое 70-летие. Оркестр "Дивертисмент" под управлением Ильи Иоффа исполнит на STEREOLETO "Времена Года" Сергея Курёхина с альбома "Воробьиная Оратория".

Ранее мы писали, что джазовый сквер в Петербурге реконструируют и оборудуют там сцену для концертов.

Фото: Pxhere