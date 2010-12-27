Концерт Юлии Касьян и ансамбля Давида Голощекина

В Филармонии джазовой музыки состоится концерт молодой вокалистки в сопровождении ансамбля под руководством Народного артиста России Давида Голощёкина

Юлия Касьян уже успела полюбиться любителям джаза в Петербурге. На одной сцене с вокалисткой выступит известный джазовый коллектив Голощёкина, который завоевал популярность не только в России, но и в Европе и Америке

Юлия Касьян является лауреатом многочисленных премий правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства, каждый её концерт - это большое событие в культурной жизни Северной столицы. Их творческий тандем с Голощекиным и пианистом Николаем Сизовым удивят даже самую искушённую публику

Адрес:Загородный просп., 27, м. Звенигородская, м. Пушкинская

Возрастные ограничения: 12+

Цена билета:от 1400 рублей

Фото: Радарио/ Джазовые хиты