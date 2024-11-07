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Скончался кот Митя из Петербургской филармонии джазовой музыки
Сегодня, 9:45
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Скончался кот Митя из Петербургской филармонии джазовой музыки

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Митю назвали "терапевтом", он дарил тепло и домашний комфорт.

Умер талисман Петербургской государственной филармонии джазовой музыки – кот Митя. Он радовал посетителей и сотрудников с 2009 года, сообщили в учреждении накануне. 

Митя снимал любое напряжение и помогал в самых сложных историях. Много лет мы были вместе. Он присутствовал на съемках и репетициях, дежурил с администраторами, ночами патрулировал холл.

Пресс-служба Петербургской филармонии джазовой музыки

Митю назвали "терапевтом", он дарил тепло и домашний комфорт. 

Ранее мы рассказывали о том, что проживший на могиле хозяина несколько лет кот Хатико ищет новый дом. 

Фото: ВКонтакте / Филармония джазовой музыки 

Теги: кот, филармония джазовой музыки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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