Мероприятие состоится 13 апреля 2019 года на сцене концертного зала у Финляндского вокзала.

На сцене концертного зала у Финляндского вокзала 13 апреля 2019 года состоится праздничный концерт музыки Иоганна Штрауса "Весенние голоса". Так, Olympic Symphony Orchestra предлагает окунуться в наполненный очарованием музыкальный мир семейства Штраусов. В концерте прозвучат одни из лучших вальсов и полек И. Штрауса-младшего, фрагменты из его оперетт.

Olympic Symphony Orchestra был основан в 2017 году. Созданный на базе OlympicBrass, оркестр органично продолжает традиции ансамбля. Объединив профессиональных музыкантов Петербурга, художественный руководитель А. Степанов и главный дирижер А. Голиков с азартом воплощают не только классические программы, но и экспериментируют с направлением симфоджаза. Творческое общение музыкантов классического и джазового направлений получает яркое воплощение в концертных выступлениях Olympic Symphony Orchestra.

Дирижёр - Александр Голиков

Художественный руководитель - Алексей Степанов

Начало в 19.00.

Цена билетов от 500 р.

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