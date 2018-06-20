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Праздничный концерт музыки Иоганна Штрауса "Весенние голоса"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Праздничный концерт музыки Иоганна Штрауса "Весенние голоса"

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Мероприятие состоится 13 апреля 2019 года на сцене концертного зала у Финляндского вокзала.

На сцене концертного зала у Финляндского вокзала 13 апреля 2019 года состоится праздничный концерт музыки Иоганна Штрауса "Весенние голоса". Так, Olympic Symphony Orchestra предлагает окунуться в наполненный очарованием музыкальный мир семейства Штраусов. В концерте прозвучат одни из лучших вальсов и полек И. Штрауса-младшего, фрагменты из его оперетт. 

Olympic Symphony Orchestra был основан в 2017 году. Созданный на базе OlympicBrass, оркестр органично продолжает традиции ансамбля. Объединив профессиональных музыкантов Петербурга, художественный руководитель А. Степанов и главный дирижер А. Голиков с азартом воплощают не только классические программы, но и экспериментируют с направлением симфоджаза. Творческое общение музыкантов классического и джазового направлений получает яркое воплощение в концертных выступлениях Olympic Symphony Orchestra. 

Дирижёр - Александр Голиков 

Художественный руководитель - Алексей Степанов

Начало в 19.00. 

Цена билетов от 500 р. 

6+

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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