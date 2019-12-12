Кристина Агилера представила песню к фильму "Мулан"

Новая композиция получила название Loyal brave true.

Американская певица Кристина Агилера на своей странице в Twitter представила песню к фильму "Мулан". Новая композиция получила название Loyal brave true (Надежный храбрый верный). К слову, оно совпадает со слоганом ленты.

Говоря о "Мулан", Агилера отметила, что это особый опыт для нее, а композиция – "прекрасное продолжение истории". Стоит отметить, что Loyal brave true – не первый трек, который певица записала для "Мулан". В 1998 году зрители могли слышать композицию Reflection, звучащую в финальных титрах.

"Мулан" – это история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам. Мулан принимает непростое для себя решение, чтобы уберечь отца от гибели. Она еще не знает, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Ранее режиссер "Мулан" рассказала, что в фильме не будет дракона Мушу.

Видео: Twitter / Christina Aguilera