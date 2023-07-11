В Петербурге состоялся гала-концерт финалистов конкурса "Нам песня строить и жить помогает"

Оценивали таланты финалистов в составе почётного жюри Олег Кваша, Эдуард Хиль-младший, Карина Чепурнова и Геннадий Шагаев.

В Петербурге состоялся гала-концерт финалистов VI сезона творческого конкурса "Нам песня строить и жить помогает". В нем приняли участие сотрудники петербургских строительных компаний с популярными песнями российской и зарубежной эстрады, рассказал портал "Строительный Петербург".

В этом году в шестой раз проводится конкурс "Нам песня строить и жить помогает" и это уже хорошая традиция. Николай Линченко, вице-губернатора Санкт-Петербурга

Оценивали таланты финалистов в составе почётного жюри Олег Кваша, Эдуард Хиль-младший, Карина Чепурнова и Геннадий Шагаев.

В рамках гала-концерта финалистов по итогам голосования "Приз зрительских симпатий" получил Алексей Зубков, Группа ЛСР. Победу одержал музыкальный коллектив "Эталон", Группа "Эталон". Победитель будет удостоен чести выступать на основной сцене в Ледовом дворце во время празднования "Дня строителя".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"