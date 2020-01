Режиссер "Мулан" рассказала, что в фильме не будет дракона Мушу

Многие поклонники мультфильма расстроились, когда поняли, что одного из любимых персонажей в картине не будет.

Новозеландский режиссер Ники Каро, заявила, что в картине "Мулан", основанной на мультфильме студии Disney, не будет дракона Мушу. Об этом сообщило издание We got this covered.

Каро отметила, что они не будут повторять классинку, но в их истории есть духовное существо, которое связано с предками. Однако, это не Мушу. Многие поклонники мультфильма расстроились, когда поняли, что одного из любимых персонажей в картине не будет.

Выход картины в российский прокат запланирован на 26 марта.

Ранее китайцы раскритиковали трейлер фильма "Мулан" за исторические "ляпы".

Видео: YouTube/ Disney Россия