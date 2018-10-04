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Китайцы раскритиковали трейлер фильма "Мулан" за исторические "ляпы"

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Пользователи считают, что фильм снимают для того, "чтобы понравиться американцам".

Китайские интернет-пользователи раскритиковали трейлер экранизации "Мулан". Пользователи возмущены тем фактом, что фильм снимают для того, "чтобы понравиться американцам". А на деле уже даже в трейлере китайцы смогли найти географические и исторические неточности. Об этом сообщил Variety.

Первый "киноляп" состоит в том, что Мулан живет в глинобитном доме "тулоу", которые в реальности стали строить только через тысячу лет после произошедших событий. Также девушка жила на севере Китая и собиралась защищать северную границу своей страны. А эти самые "тулоу" строили в южной провинции Фуцзянь.

Однако, многие оценили выбор актрисы Лю Ифэй на главную роль.

Первое фото актрисы Лю Ифэй в образе Мулан появилось в августе 2020 года. 

Видео: iVideos / YouTube.

Теги: киноляпы, мулан, ремейк
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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