Китайцы раскритиковали трейлер фильма "Мулан" за исторические "ляпы"

Пользователи считают, что фильм снимают для того, "чтобы понравиться американцам".

Китайские интернет-пользователи раскритиковали трейлер экранизации "Мулан". Пользователи возмущены тем фактом, что фильм снимают для того, "чтобы понравиться американцам". А на деле уже даже в трейлере китайцы смогли найти географические и исторические неточности. Об этом сообщил Variety.

Первый "киноляп" состоит в том, что Мулан живет в глинобитном доме "тулоу", которые в реальности стали строить только через тысячу лет после произошедших событий. Также девушка жила на севере Китая и собиралась защищать северную границу своей страны. А эти самые "тулоу" строили в южной провинции Фуцзянь.

Однако, многие оценили выбор актрисы Лю Ифэй на главную роль.

Первое фото актрисы Лю Ифэй в образе Мулан появилось в августе 2020 года.

Видео: iVideos / YouTube.