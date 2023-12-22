Прошла расширенная демонстрация ремейка Silent Hill 2

Игра будет доступна с 8 октября.

На официальной презентации State of Play японская студия Konami представила пользователям новый трейлер ремейка Silent Hill 2, а также геймплей обновленной компьютерной игры. В видео авторы уже во второй раз показали боевую систему, исследование локаций и прочие элементы экшена. Дополнительно озвучена дата выхода релиза. На персональных компьютерах и консолях PS5 проект появится уже 8 октября.

Стоит уточнить, что ремейк SIlent Hill 2 адаптирует события оригинальной версии 2001 года выпуска. Сюжет расскажет о мужчине по имени Джеймс, который прибывает в таинственный город Сайлент Хилл в поисках своей супруги Мэри. Оказывается, что его возлюбленная погибла несколько лет назад, однако совсем недавно герою пришло письмо от умершей жены, в котором она приглашает его посетить их любимое место. В разработке игры задействована польская студия Bloober Team, известная игрокам по проектам Layers of Fear, Observer и недавно вышедшей The Medium. За музыкальную составляющую снова отвечает Акира Ямаока — композитор оригинальных версий Silent Hill и особенно запомнившейся второй части серии.

Netflix представил трейлер финального сезона "Академии Амбрелла".

Фото и видео: YouTube / AestheticGamer aka Dusk Golem