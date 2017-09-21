На снимке китаянка держит меч и стоит в позе героини одноименного мультфильма.

В сети появилось первое фото актрисы Лю Ифэй в образе Мулан. На снимке китаянка держит меч и стоит в позе героини одноименного мультфильма. Кадр опубликован в Twitter BuzzFeed News.

Напомним, студия Disney официально объявила о начале съемок полнометражного фильма про Мулан. Это отважная китайская девушка, которая не побоялась вместо отца уйти на войну с гуннами. Режиссером картины является Ники Каро. Съемки будут проходить в Китае и Новой Зеландии. Выход картины ожидается в 2019 году.

Ранее мы писали, что в апреле 2019 года начнутся съемки фильма про Доктора Лизу.

Фото: Twitter / BuzzFeed News