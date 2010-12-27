В апреле 2019 года начнутся съемки фильма про Доктора Лизу

Как сообщила режиссер фильма, Оксана Карас, лента расскажет историю одного рабочего дня из жизни Елизаветы Глинки.

В апреле 2019 года начнутся сьемки фильма "Доктор Лиза". Картина расскажет об основательнице фонда "Справедливая помощь" и враче Елизавете Глинке. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила режиссер фильма, Оксана Карас, лента расскажет историю одного рабочего дня из жизни Доктора Лизы. По сценарию, к ней обратился за помощью отец больной дочери. Главную роль в картине сыграет Чулпан Хаматова. По словам режиссера, создать фильм о Докторе Лизе предложил друг Елизаветы Глинки -продюсер Александр Бондарев.

Врач-реаниматолог Елизавета Глинка была известна благодаря своей благотворительной деятельности. Женщина даже получила народное имя - Доктор Лиза. Глинка погибла 25 декабря 2016 года при катастрофе Ту-154 Минобороны, следовавшем в Сирию с грузом гуманитарной помощи.

Фото: Елизавета Петровна Глинка (доктор Лиза) / ВК.