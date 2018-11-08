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Группа ДДТ представила клип к премьере фильма "Доктор Лиза"

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Клип уже посмотрели более 85 тысяч человек.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что в сети появился новый клип группы ДДТ. Ролик опубликован на YouTube-канале музыкантов.

Клип посвящен к выходу фильма "Доктор Лиза" Оксаны Карас.

Я хоть и не знал лично доктора Лизу, но всегда поддерживал и восхищался тем, что она делает

Шевчук

В центре сюжета киноленты история одного дня из жизни Елизаветы Глинки. Так, главная героиня и её муж готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. Однако в планах у Елизаветы заехать в фонд"Справедливая помощь" принимает пациентов. Главные роли достались Чулпан Хаматовой, Константину Хабенскому, Андрею Бурковскому, Алексею Аграновичу, Татьяне Догилевой и Юлии Ауг.

В российский прокат фильм выйдет 22 октября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что группа "Кино" выпустила новый клип с архивными кадрами.

Видео:officialddt/YT

Теги: группа ддт, доктор лиза
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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