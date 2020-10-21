Группа "Кино" выпустила новый клип с архивными кадрами

В ролике звучит оригинальная запись вокала Виктора Цоя.

Группа "Кино" выпустила новый клип на песню "Попробуй спеть вместе со мной". Ролик появился на YouTube-канале музыкального коллектива.

В съемках клипа приняли участие два бывших бас-гитариста группы Александр Титов и Игорь Тихомиров. Они выступали в составе группы до ее распада. В ролике звучит оригинальная запись вокала Виктора Цоя, а также сыгранные живьем партии музыкантов.

В клип вошли архивные кадры из короткометражной картины Сергея Лысенко "Конец каникул" 1986 года. Это был первый для "Кино" фильм. Музыканты специально ездили на съемки на Украину.

Ранее мы писали, что группа "КИНО" перенесла осенние концерты на следующий год. Артисты заявили, что откладывали это решение, сколько могли. Однако сейчас стало понятно, что этой осенью нельзя будет провести мероприятие на 10 тысяч зрителей. Выступления в Москве, Петербурге, Минске и Риге состоятся в первой половине 2021 года. Ожидается, что на них прозвучит настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

Видео: YouTube / Группа КИНО