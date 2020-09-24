Группа "КИНО" перенесла осенние концерты на следующий год

Музыканты заявили, что вынуждены подчиниться, поскольку дорожат здоровьем своих поклонников.

Воссозданная группа "КИНО" объявила о переносе своих октябрьских и ноябрьских концертов на следующий год. Об этом музыканты сообщили поклонникам в своей группе "ВКонтакте".

Артисты заявили, что откладывали это решение, сколько могли. Однако сейчас стало понятно, что этой осенью нельзя будет провести мероприятие на 10 тысяч зрителей.

"Правила проведения мероприятий придумываем не мы, но мы дорожим здоровьем наших поклонников – и вынуждены им подчиняться", - говорится в сообщении музыкантов.

Артисты выразили поклонникам благодарность за терпение и попросили еще немного подождать. Обновленное расписание концертов группы "Кино" выглядит так: 7 февраля (Минск), 13 и 14 февраля (Петербург), 13 марта (Киев), 17 апреля (Нижний Новгород), 14 и 15 мая (Москва), 19 июня (Рига).

Ранее стало известно, что на концертах группы "Кино" будет звучать "запеченный" голос Цоя.

Видео: ВКонтакте / Группа КИНО