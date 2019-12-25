На концертах группы "Кино" будет звучать "запеченный" голос Цоя

Голос певца запекли в специальной печи и оцифровали.

В четверг, 2 июля, в эфире Первого канала показали очередной выпуск программы "Вечерний Ургант". На этот раз гостями шоу стали музыканты группы "Кино".

В беседе с ведущим Иваном Ургантом гитарист Юрий Каспарян рассказал о предстоящем перевыпуске всех пластинок и дисков группы "Кино". Он заявил, что на концертах будет играть на той же гитаре, что и более 30 лет назад. Со сцены будет звучать оригинальный голос Виктора Цоя.

По словам Каспаряна, они собрали все имеющиеся оригиналы, записи на пленках и так называемые мульти-треки и отправили все в Лондон. Там их отнесли в студию, запекли в специальной печи и оцифровали.

Несмотря на пандемию коронавируса, даты ближайших концертов группы "Кино" не поменялись. Так, 1 ноября состоится выступление в Ледовом дворце в Петербурге, а 22 ноября – на ВТБ Арене в Москве.

"Надеемся, что к осени мир перестанет тяжело болеть, и мы увидимся с вами!" – написали музыканты на своей странице "ВКонтакте".

Ранее мы писали, что Алексей Учитель объявил о завершении съемок фильма о Цое.

Фото: скриншот / "Вечерний Ургант" Первый канал