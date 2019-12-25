Алексей Учитель объявил о завершении съемок фильма о Цое

Картина будет представлена на каннском кинорынке.

Автор документальных фильмов о персоне рок-музыканта Виктора Цоя ("Рок", "Последний герой") Алексей Учитель объявил о завершении съемок игровой картины об истории вокруг смерти лидера группы "Кино". 21 июня Виктору Цою, погибшему в автокатастрофе, исполнилось бы 58 лет.

Как рассказал режиссер ТАСС, накануне состоялась последняя съемочная смена, написана оригинальная музыка к картине. Сам фильм будет представлен в рамках кинорынка March du Film (Каннский фестиваль), который в этом году состоится в онлайн-формате с 22 по 26 июня.

Напомним, что съемочная группа приступила к работе по производству полнометражного фильма в июле прошлого года. Главным героем картины станет водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном для музыканта ДТП.

Ранее мы сообщали о том, что российский режиссер хочет снять музыкальный фильм "Летучий корабль" с Полиной Гагариной и Светланой Ходченковой в главных ролях.

Фото: Алексей Учитель / "ВКонтакте"