Учитель снимет музыкальный фильм с Полиной Гагариной

Проект претендует на господдержку от Фонда кино.

Российский режиссер Алексей Учитель хочет снять музыкальный фильм "Летучий корабль" с Полиной Гагариной и Светланой Ходченковой в главных ролях. Проект студии "Рок" претендует на господдержку от Фонда кино. Об этом пишет ТАСС.

Создатели фильма хотят пересказать историю мультфильма "Летучий корабль" современным киноязыком. Картину хотят сделать музыкальной, для этого в проект приглашена певица Полина Гагарина. Музыкальным продюсером проекта может стать Константин Меладзе, режиссером - Оксана Карас.

Мультфильм "Летучий корабль" (1979) сделан по мотивам русской сказки, в которой доброта, бескорыстная любовь и честность всегда побеждают коварство, злобу и чванство.

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