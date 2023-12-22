Вышел новый трейлер экранизации сказки "Летучий корабль"

Премьера в России состоится 21 марта.

Кинокомпания "Наше кино" представила новый трейлер экранизации сказки "Летучий корабль". Режиссером фильма выступил Илья Учитель.

Сюжет расскажет историю матроса Ивана, который влюбляется в дочь царя Забаву. Девушку хотят выдать замуж за богатого наследника Поля, но сама царевна хочет выйти замуж по любви.

В главных ролях сыграли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов и другие. Премьера в России состоится 21 марта.

Ранее Netflix показал тизер корейского сериала "Куриный наггетс".

Видео: YouTube / Наше кино