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Netflix показал тизер корейского сериала "Куриный наггетс"

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Релиз шоу запланирован на 15 марта.

Американский стриминговый сервис Netflix представил в социальных сетях тизер абсурдистского сериала "Куриный наггетс" от режиссера Ли Бен Хона ("Экстремальная работа"). Автор является создателем(второго по кассовым сборам фильма в Южной Корее, а также дорамы "Будь на позитиве".  Его новый проект рассказывает историю о девушке, которая по странному стечению обстоятельств превращается в продукт питания. Теперь ее отцу и влюбленному в нее юноше предстоит отправиться в безумный поиск для того, чтобы вернуть ее к привычному состоянию. В актерском составе заявлены Рю Сын Рен, Ким Ю Чжон, Ан Джэ Хон и другие. Официальная премьера онлайн-шоу выйдет 15 марта.

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Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, сериал, трейлер, южная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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