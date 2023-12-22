Опубликован дебютный трейлер российской игры TRAINS: Electrostorm

Премьера игры намечена на 2025 год.

Разработчики из российской студии Watt Studio представили в социальных сетях дебютный трейлер игры TRAINS: Electrostorm. Специалисты объяснили, что создают экшен-приключение, которое пересесет пользователей в альтернативную вселенную XX века. Эта территория будет охвачена особыми электрическими полями, блуждающими в воздухе. Главная героиня игры по имени Анна вынуждена найти разгадку этого опасного явления и защитить разработку собственного отца, доктора N, от тех корпораций, которые намерены заполучить вечный двигатель.

Собираете части чертежей, спрятанные в поездах. Вам предстоит решать необычные головоломки и убегать от врагов. С помощью специальной перчатки и приспособлений вы сможете ставить ловушки для врагов, чтобы обезвредить их описание игры

Для запуска TRAINS: Electrostorm потребуется компьютер с процессором Intel Core i5-9600 и видеокарта уровня GTX 970 и выше.. Предположительно, ближе к официальному релизу проекта технические требования будут повышены. Игра должна выйти в свет в 2025 году. Уже сейчас геймеры могут просмотреть ее страницу в стриминговом сервисе Steam.

Сериал "Сочувствующий" с Робертом Дауни-младшим получил новый тизер.

Фото и видео: YouTube / Watt Studio