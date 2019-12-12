Из эфира ТНТ пропал "Слуга народа" с Зеленским

Представитель телеканала назвал это "продуманным маркетинговым ходом".

Из эфира телеканала ТНТ пропал сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом пишут РИА Новости.

Первые три серии показали в среду, 11 декабря. На 12 и 13 декабря в телепрограмме было заявлено продолжение показа. Однако вечером 11 декабря упоминание о сериале пропало. Так, на вечер 12 декабря анонсирован показ телесериала "Интерны", а позже — "СашаТаня".

Представитель телеканала ТНТ назвал это "продуманным маркетинговым ходом" крупной платной платформы. Первый сезон "Слуги народа" будет доступен для просмотра с 12 декабря именно там. Таким образом ТНТ решил поощрить подписчиков платформы "новым оригинальным контентом", а также усилить ее узнаваемость среди аудитории.

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