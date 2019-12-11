Самыми популярными людьми на Украине стали Зеленский и Заворотнюк

Президент обогнал актрису по количеству запросов в Google.

Корпорация Google опубликовала список самых популярных запросов среди украинских пользователей в 2019 году. На первом месте оказался действующий президент Украины Владимир Зеленский. Политик обогнал по числу запросов тяжелобольную Анастасию Заворотнюк, которая попала на вторую строчку рейтинга.

Пользователи Украины также искали в этом году информацию о певице Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта и "гуглили" результаты музыкального конкурса "Евровидение". Кроме того, они интересовались сериалами "Чернобыль" и "Игра престолов".

Отметим, что лидеры рейтинга Зеленский и Заворотнюк не раз работали на одной съемочной площадке. В частности, они вместе снялись в фильме "Служебный роман. Наше время" и в передаче "Вечерний Киев".

Ранее были названы любимые новогодние фильмы россиян.

Видео: YouTube / Aperture