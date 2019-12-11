Самыми популярными людьми на Украине стали Зеленский и Заворотнюк

Корпорация Google опубликовала список самых популярных запросов среди украинских пользователей в 2019 году. На первом месте оказался действующий президент Украины Владимир Зеленский. Политик обогнал по числу запросов тяжелобольную Анастасию Заворотнюк, которая попала на вторую строчку рейтинга.
Пользователи Украины также искали в этом году информацию о певице Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта и "гуглили" результаты музыкального конкурса "Евровидение". Кроме того, они интересовались сериалами "Чернобыль" и "Игра престолов".
Отметим, что лидеры рейтинга Зеленский и Заворотнюк не раз работали на одной съемочной площадке. В частности, они вместе снялись в фильме "Служебный роман. Наше время" и в передаче "Вечерний Киев".
Ранее были названы любимые новогодние фильмы россиян.
Видео: YouTube / Aperture
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