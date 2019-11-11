Онколог дал прогноз о болезни Анастасии Заворотнюк

Онколог рассказал, что при операции здоровые ткани не были повреждены.

Анастасии Заворотнюк показан курс генной терапии, сообщил онколог, знакомый с ситуацией. Врач узнал от коллег, что специалисты смогли удалить опухоль в головном мозгу телезведы, сообщают "Дни.ру".

Онколог рассказал, что при операции здоровые ткани не были повреждены. Онколог добавил, что у Заворотнюк вторичная глиобластома. Данная форма рака менее опасна, чем первичная, так как медленнее развивается. По словам врача, при успешном лечении больные живут от полутора до пяти лет.

Отметим, что официальной информации о состоянии здоровья актрисы не поступало. Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности о состоянии Заворотнюк.

Видео: instagram: a_zavorotnyuk