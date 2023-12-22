Андрей Носков рассказал о знакомстве с Анастасией Заворотнюк

Актер и режиссер Андрей Носков впервые встретился с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк, когда она была известна исключительно как "прекрасная няня". Сейчас ему трудно поверить, что этой талантливой актрисы и прекрасной женщины больше нет, пишет "Петербургский дневник".
Ситкомы "Моя прекрасная няня" (6+) и "Кто в доме хозяин" (12+), в котором Носков играл одну из главных ролей, снимались в соседних павильонах. Так актеры и познакомились.
Тогда у Анастасии был пик популярности, и я был влюблен в ее персонажа и в ее энергию, однако в жизни она оказалась более сдержанной, элегантной, вдумчивой женщиной. Она знала о том, что звезда, однако звездной болезни у нее не было. Я был гораздо менее популярным артистом, но это абсолютно не мешало нашей совместной работе.
Андрей Носков, актер
Носков подчеркнул, что Анастасия Заворотнюк сделала вклад в развитие ситкомов в РФ: "Моя прекрасная няня" стала первым по-настоящему популярным проектом такого жанра. Персонажи сериалов всегда были несколько усредненными, а в первых российских ситкомах зрители увидели яркие запоминающиеся образы, считает он.
Напомним, что о смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Артистка скончалась после продолжительной болезни. Ей было 53 года.
Фото: Ксения Ахмерова/"Петербургский дневник"
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