Андрей Носков рассказал о знакомстве с Анастасией Заворотнюк

Носков подчеркнул, что Заворотнюк сделала вклад в развитие ситкомов в РФ: "Моя прекрасная няня" стала первым по-настоящему популярным проектом такого жанра.

Актер и режиссер Андрей Носков впервые встретился с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк, когда она была известна исключительно как "прекрасная няня". Сейчас ему трудно поверить, что этой талантливой актрисы и прекрасной женщины больше нет, пишет "Петербургский дневник".

Ситкомы "Моя прекрасная няня" (6+) и "Кто в доме хозяин" (12+), в котором Носков играл одну из главных ролей, снимались в соседних павильонах. Так актеры и познакомились.

Тогда у Анастасии был пик популярности, и я был влюблен в ее персонажа и в ее энергию, однако в жизни она оказалась более сдержанной, элегантной, вдумчивой женщиной. Она знала о том, что звезда, однако звездной болезни у нее не было. Я был гораздо менее популярным артистом, но это абсолютно не мешало нашей совместной работе. Андрей Носков, актер

Носков подчеркнул, что Анастасия Заворотнюк сделала вклад в развитие ситкомов в РФ: "Моя прекрасная няня" стала первым по-настоящему популярным проектом такого жанра. Персонажи сериалов всегда были несколько усредненными, а в первых российских ситкомах зрители увидели яркие запоминающиеся образы, считает он.

Напомним, что о смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Артистка скончалась после продолжительной болезни. Ей было 53 года.

Фото: Ксения Ахмерова/"Петербургский дневник"