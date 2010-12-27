Стали известны новые подробности о состоянии Заворотнюк

Врачи делают все возможное, чтобы артистка не впала в глубокую кому.

Анастасия Заворотнюк последние новости

Стали известны новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. По слухам, актрисе стало хуже. Как пишет Telegram-канал Mash, врачи делают все возможное, чтобы она не впала в глубокую кому.

В начале октября Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра. Не смотря на усилия врачей, положительной динамики в лечении артистки добиться не удалось. Сейчас пациентка находится на лечении в центре для восстановления тяжелобольных.

По некоторым данным, у Заворотнюк практически атрофированы мышцы. Она впала в состояние сопора и перестала реагировать на окружающую обстановку и людей. Сотрудники центра продолжают бороться за жизнь "прекрасной няни". Ее состояние признали критическим.

Что случилось с Заворотнюк

Ранее в сети появилась информация, что у Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга. Соседка актрисы рассказала, что Анастасия изменилась до неузнаваемости – располнела и лишилась волос. По слухам, артистка попала в одну из столичных больниц в конце августа сразу после лечения в Польше. По словам врачей, операцию делать уже слишком поздно. Медики пытаются продлить жизнь пациентки с помощью медикаментов.

В свою очередь родные отказываются комментировать состояние артистки. Они просят общественность оставить их семью в покое и прекратить спекуляции вокруг здоровья Анастасии.

В последнее время Instagram-аккаунт народной любимицы начал пополняться новыми постами и фотографиями. На одной из них представители Заворотнюк обвиняют Telegram-канал Mash, который регулярно публикует подробности о состоянии актрисы, в "отвратительной лжи".

Фото: Instagram / a_zavorotnyuk