В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

Запись была опубликована в честь 11-й годовщины венчания с ее мужем Петром Чернышевым.

В аккаунте Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография. Она была опубликована в честь 11-й годовщины венчания с ее мужем Петром Чернышевым.

Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса! Говорится в подписи к фотографии

В августе стало известно, что у актрисы диагностировали опухоль мозга на последней стадии. Семья Анастасии Заворотнюк тщательно скрывает информацию о состоянии здоровья актрисы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк впала в состояние сопора.

Видео: instagram: @a_zavorotnyuk