Анастасия Заворотнюк впала в состояние сопора

Это особый диагноз, при котором пациент не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей.

Заворотнюк последние новости

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Артистка впала в состояние сопора. Это особый диагноз, при котором пациент не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash

В настоящий момент Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. На процедуры ее возят на каталке. Сотрудники медучреждения, в котором проходит лечение актриса, пытаются не допустить ухудшения состояния, при котором Заворотнюк может впасть в кому.

8 октября стало известно, что артистку выписали из столичной клиники и госпитализировали в центр для восстановления тяжелобольных. У актрисы также развился парез правой части тела. В результате чего парализовало правую руку.

По неподтвержденной до сих пор информации, у Анастасии Заворотнюк четвертая стадия рака мозга. Актриса попала на лечение в столичную клинику прямиком из Польши. Также звезда сериала "Моя прекрасная няня" лежала в немецкой больнице. Там она перенесла трепанацию черепа.

Видео: Instagram / a_zavorotnyuk