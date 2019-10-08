Лечение Анастасии продолжится в другом месте.

Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Известно, что актрисе закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия. По данным инсайдера Заворотнюк выписали несколько дней назад. Родственники Анастасии планируют продолжить в другом месте.

Медики оценивают состояние актрисы как тяжёлое.

Ранее мы сообщали о том, что Анастасия Заворотнюк и ее семья обратились к общественности и попросили прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы.

Видео: instagram/ a_zavorotnyuk