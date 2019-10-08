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Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы

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Лечение Анастасии продолжится в другом месте.

Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Известно, что актрисе закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия. По данным инсайдера Заворотнюк выписали несколько дней назад. Родственники Анастасии планируют продолжить в другом месте. 

Медики оценивают состояние актрисы как тяжёлое.

Ранее мы сообщали о том, что Анастасия Заворотнюк и ее семья обратились к общественности и попросили прекратить  спекуляции вокруг здоровья актрисы.  

Видео: instagram/ a_zavorotnyuk

Теги: анастасия заворотнюк, кино, культура, новости россии
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Новости России,

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