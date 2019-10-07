Семья Заворотнюк прервала молчание и обратилась к окружающим

Родные Анастасии попросили не спекулировать вокруг здоровья актрисы.

Анастасия Заворотнюк и ее семья обратились к общественности и попросили прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы. Об этом пишет ТАСС.

Директор звезды Стас Христов отметил, что семья заслуженной артистки РФ не готова давать комментариев и призвал уважать это решение. В своем обращении родственники Заворотнюк призывают верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк находится на лечении в одной из столичных клиник, и у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. По слухам, операции была сделана немецкими врачами еще весной. Сейчас актриса находится на медикаментозном лечении. Ее перевели из реанимации в обычную палату. Семья Заворотнюк отказалась от внешних консультантов по её заболеванию.

Видео: Instagram / a_zavorotnyuk