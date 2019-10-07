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Alena_Zinovieva
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Семья Заворотнюк прервала молчание и обратилась к окружающим

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Родные Анастасии попросили не спекулировать вокруг здоровья актрисы.

Анастасия Заворотнюк и ее семья обратились к общественности и попросили прекратить  спекуляции вокруг здоровья актрисы. Об этом пишет ТАСС.

Директор звезды Стас Христов отметил, что семья заслуженной артистки РФ не готова давать комментариев и призвал уважать это решение. В своем обращении родственники Заворотнюк призывают верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк находится на лечении в одной из столичных клиник, и у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. По слухам, операции была сделана немецкими врачами еще весной. Сейчас актриса находится на медикаментозном лечении. Ее перевели из реанимации в обычную палату. Семья Заворотнюк отказалась от внешних консультантов по её заболеванию.

Видео: Instagram / a_zavorotnyuk

Теги: анастасия заворотнюк, онкология, рак мозга
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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