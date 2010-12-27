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Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату
Сегодня, 13:17
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IRINA_CHALKINA

Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату

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Доктора смогли значительно уменьшить отёк мозга.

В четверг, 19 сентября. стало известно, что Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщают СМИ. 

По данным инсайдеров, врачам удалось вывести актрису из комы. Медики значительно уменьшили отёк мозга. В данный момент, Анастасия Заворотнюк находится с родными в палате терапевтического отделения. Врачи продолжают оказывать ей необходимое лечение.

Напоним, что в конце прошлого месяца в СМИ появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. По предварительным данным, у Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга — глиобластому. Артистка перестала самостоятельно дышать, поэтому ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее мы сообщали о том, что пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировала состояние артистки. 

Фото:открытый источник

Теги: анастасия заворотнюк, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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