Семья Заворотнюк отказалась от внешних консультантов по её заболеванию

Медики оценивают состояние актрисы как тяжёлое.

В пятницу, 20 сентября, стало известно о том, что семья Анастасии Заворотнюк отказалась от внешних консультантов по её заболеванию. Об этом сообщают СМИ.

По словам инсайдеров, несколько крупных больниц и научных центров предложили свою помощь в лечении. Родственники актрисы совместно с врачами клиники, где она пребывает, отказались от помощи.

Напомним, что медики значительно уменьшили отёк мозга. В данный момент, Анастасия Заворотнюк находится с родными в палате терапевтического отделения. Врачи продолжают оказывать ей необходимое лечение. Медики оценивают состояние актрисы как тяжёлое.

Ранее мы сообщали о том, что онкобольная Заворотнюк перенесла трепанацию черепа.

Фото:соцсети