Онкобольная Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Оперативное вмешательство было сделано во время лечения в Германии.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая лежит в одной из московских клиник, ранее перенесла трепанацию черепа. Оперативное вмешательство было сделано во время лечения в Германии. Об этом пишет "Московский Комсомолец".

Операция была сделана немецкими врачами еще весной. После возвращения из Германии Анастасия часто жаловалась на сильные головные боли и повышенное давление. По словам соседей, возле дома артистки круглосуточно дежурила скорая помощь.

По предварительным данным, у Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга — глиобластому. Артистка перестала самостоятельно дышать, поэтому ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На этом фоне у нее развилась пневмония. Кроме того, у Заворотнюк диагностировали полиорганную недостаточность. Это стресс-реакция организма, при которой происходит одновременное или последовательное нарушение функций нескольких органов. Стоит отметить, что официального заявления о болезни актрисы никто из родственников пока не давал.

Ранее мы писали, что актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" скончался от рака.

Видео: YouTube / CTVBY, Канал Украина, StarMediaShorts, Ser Kry