Актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" скончался от рака

Брайану Терку было 49 лет.

В Америке в возрасте 49 лет скончался актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк. Об этом сообщило издание The Sun.

Более года назад у артиста диагностировали рак. Он держал свою болезнь в секрете от близких. И только этим летом коллеги и друзья Терка узнали о страшном недуге. Тогда же они создали фонд помощи, но излечиться актер не смог. У Брайана Терка остались жена и 8-летний сын.

Артист снялся в нескольких десятках фильмов. В основном ему доставались эпизодические роли и роли второго плана. Список его работ включает съемки в таких проектах, как "Беверли-Хиллз, 90210", "Американский пирог 2", "Парк юрского периода: Затерянный мир" и др.

Ранее мы писали, что в США скончался исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос — суперзвезда".

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