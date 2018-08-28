В США скончался исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос — суперзвезда"

Джефф Фенхольт ушел из жизни в возрасте 68 лет.

В США в возрасте 68 лет скончался исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос — суперзвезда" Джефф Фенхольт. Об этом сообщило издание Deadline, ссылаясь на слова сына артиста Тристана Фенхольта.

Тристан рассказал, что его отец умер 10 сентября после продолжительной болезни. В своем микроблоге мужчина написал, что Джефф Фенхольт знал идеал в лице Спасителя Иисуса и любил исполнять песни в честь Господа.

Рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда" была написана Эндрю Ллойдом Уэббером и Тимом Райсом в 1970 году. Спустя год ее поставили на Бродвее. История разворачивается вокруг евангельских повествований и охватывает период от въезда Иисуса в Иерусалим до его распятия на Голгофе.

Ранее мы писали, что на 59-м году жизни скончался кумир Курта Кобейна.

Фото: Facebook / Jeff Fenholt