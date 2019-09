Музыкант Дэниел Джонстон умер от инфаркта.

На 59-м году жизни скончался кумир Курта Кобейна, музыкант Дэниел Джонстон. Об этом сообщил бывший менеджер артиста Джефф Тартаков изданию The Austin Chronicl.

Джонстон скончался 10 сентября 2019 года. Причиной смерти музыканта стал инфаркт.

В 1970-х году артист начал заниматься музыкой. Однако популярность приобрел только в 80-х гг. XX столетия.

Вокалист Nirvana Курт Кобейн не раз появлялся на публике в футболке с надписью "Hi, How Are You". Так назывался альбом Джонстона 1983 года. Кроме того, на майке Кобейна было изображено выдуманное существо с обложки этого альбома.

Известный лейбл Elektra Records предлагал Джонстону заключить контракт, однако музыкант отказался, сославшись на контракт с Metallica. Умерший артист утверждал, что все участники группы одержимы дьяволом.

Ранее мы писали, что в 83 года умер бывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби.

Фото: pixabay.com