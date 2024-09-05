Минздрав сообщил о снижении летальности инфарктов на 30%

Виктор Фисенко сообщил об эффективности в России программы по сосудистым заболеваниям.

Реализация федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение", позволила снизить на территории страны летальность от инсультов и инфарктов у пациентов более чем на 30 процентов. Соответствующее заявление сделал первый заместитель российского министра по здравоохранению Виктор Фисенко, выступая на сессии "Ориентиры передового здравоохранения на Дальнем Востоке. Лучшие практики". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Чиновник из Москвы указал коллегам, что профильное ведомство регулярно расширяет список показаний и реестр медицинских препаратов. Он указал на то, что предпочтение отдается отечественным аналогам, такая программа будет продолжаться.

Сосудистая программа. Она показала свою потрясающую эффективность. У нас на 30 с лишним процентов снизилась летальность от инсультов и инфарктов. Виктор Фисенко, замглавы Минздрава РФ

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Фото и видео: ВЭФ 2024