В России разработали 49 быстрых тестов для выявления инфекций

Вячеслав Смоленский указал на работу "Санитарного щита".

На территории России разработаны 49 новых быстрых тестов для выявления инфекций. Соответствующее заявление на профильной сессии "Болезнь Х. Как готовиться к неизвестному?" сделал заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Эксперт пояснил коллегам, что страна обеспечила стопроцентное импортозамещение такими тест-системами.

Мы уже разработали 49 новых быстрых тестов для инфекций, которые в сравнении с классическими ПЦР в три-четыре раза быстрее могут проходить реакции на выявление патогенов, это занимает практически 30 минут. Вячеслав Смоленский, замглавы Роспотребнадзора

Специалист добавил, что отечественные разработки покрывают собой все актуальные инфекции, которые значимы с точки зрения биологической безопасности России.

В Приморском районе Петербурга запустили производство лекарств.

Фото и видео: ВЭФ 2024