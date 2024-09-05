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В России разработали 49 быстрых тестов для выявления инфекций

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Вячеслав Смоленский указал на работу "Санитарного щита".

На территории России разработаны 49 новых быстрых тестов для выявления инфекций.  Соответствующее заявление на профильной сессии "Болезнь Х. Как готовиться к неизвестному?" сделал заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Эксперт пояснил коллегам, что страна обеспечила стопроцентное импортозамещение такими тест-системами. 

Мы уже разработали 49 новых быстрых тестов для инфекций, которые в сравнении с классическими ПЦР в три-четыре раза быстрее могут проходить реакции на выявление патогенов, это занимает практически 30 минут.

Вячеслав Смоленский, замглавы Роспотребнадзора

Специалист добавил, что отечественные разработки покрывают собой все актуальные инфекции, которые значимы с точки зрения биологической безопасности России.

В Приморском районе Петербурга запустили производство лекарств.

Фото и видео: ВЭФ 2024

Теги: вэф, вячеслав смоленский, роспотребнадзор, тест-системы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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